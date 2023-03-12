Uluslararası Koşucular Dayanışma İçin Batı Şeria Maratonunda Yarıştı

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Cuma günü başlayan maraton koşusunda, dünyanın dört bir yanından gelen 10.000 koşucu coşkulu bir atmosferde yarıştı.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Cuma günü başlayan maraton koşusunda, dünyanın dört bir yanından gelen 10.000 koşucu coşkulu bir atmosferde yarıştı.

Ramallah merkezli Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi'nin düzenlediği "Özgürlük İçin Koş" temalı dokuzuncu koşuda, 90 ülke ve bölgeden 1800 yabancı katılımcı yer aldı.

Organizasyon ekibine göre yarış, "Filistinlilerin bağımsız ülkelerinde barış ve özgürlük içinde yaşamayı sabırsızlıkla bekledikleri" mesajını vermek için düzenlendi.

Filistinli bir üniversite öğrencisi ve koşucu olan Nirmeen Qadisiya, İsrail'in Batı Şeria'daki günlük ihlallerine rağmen Filistinlilere destek vermek için buraya gelen pek çok yabancı dostu görmek istediğini söyledi.

SES 1 (Arapça): NIRMEEN QADISIYA, Koşucu:

"Organizasyon, özellikle pek çok yerli ve yabancı katılımcıyla biraraya gelmemizi sağladığı için son derece mükemmeldi. Bu yüzden, bu tür etkinliklere tekrar katılacağım."

SES 2 (Arapça): NAGIDA JUBRAN, Etkinlik katılımcısı:

"Kanser olmama rağmen maratona katılmaya karar verdim, burada olmak istedim."

SES 3 (İngilizce): JACKLIN JACOB, Hollandalı koşucu:

"Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu harika bir fırsat. Yarışmaya katılan bu kadar çok sayıda insanla, uluslararası koşucularla, aynı zamanda birçok Filistinli kadınla biraraya gelmek inanılmaz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)