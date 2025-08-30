Uluslararası Kızılhaç'tan Gazze'deki Tahliye Uyarısı

Uluslararası Kızılhaç örgütü, İsrail'in kapsamlı bir kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı Gazze kentindeki şartların kitlesel bir tahliyeye imkan tanıyacak durumda olmadığı uyarısında bulundu. İsrail'in Gazze şehrine yönelik operasyonuna bir tepki de Uluslararası Kızılhaç örgütünden geldi. Kentte yaşayan halkın kitlesel bir tahliye ile şehirden çıkarılmasının imkansız, İsrail'in buna yönelik talimatlarının da anlaşılmaz olduğunu dile getiren örgütten yapılan açıklamada, "Sivil altyapının gördüğü ağır tahribat ve gıda, su, barınma imkanları ile tıbbi bakımın son derece yetersiz olduğu bir yerde, Gazze'nin hiçbir noktası böylesi bir tahliye ile başa çıkamaz" denildi.

İçinde bulunulan durum itibarıyla İsrail'in öngördüğü gibi bir tahliye operasyonunun asla güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştirilemeyeceği belirtilen açıklamada, sivil halkın aylardır devam eden çatışmalar sebebiyle travma içinde olduğu ve bir sonraki gün neler yaşanacağına dair korku içinde yaşadığı vurgulandı.

"İnsanlar tahliye olamayacak kadar aç ve hasta"

Uluslararası Kızılhaç'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinden yapılan açıklamada ayrıca, "Çok sayıda insanın, aç, hasta, bedensel engelli ya da yaralı olduğu için olası bir tahliye talimatına uyamayacağı" ve "uluslararası insan hakları hukukunun, sivil halkı, evini terk etmiş ya da evinde yaşıyor olduğuna bakmaksızın koruduğu" aktarıldı.

Ateşkes anlaşması imzalanmadan geçen her dakikanın insan hayatına mal olduğunu da ifade eden Uluslararası Kızılhaç, insani yardımların, ihtiyacı giderecek oranda bölgeye ulaştırılması gerektiğini belirtti. "Çatışmayı devam ettiren her aşamanın daha fazla ölüm, yıkım ve sürgüne sebep olacağı" ifade edilen açıklamada, bu nedenle Hamas'a da kalan tüm rehineleri serbest bırakması için çağrıda bulunuldu.

İsrail ordusu hazırlıklarına devam ediyor

İsrail ordusu, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinin ele geçirilmesi için verdiği talimat doğrultusunda operasyon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kentte yaşayanların tahliyesine yönelik hazırlıkların da devam ettiğini duyuran İsrail ordusu, bölgedeki sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyine yönlendirmeyi planlıyor. Ancak yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki koşulların halihazırda felaket boyutunda olduğu uyarısında bulunuyor.

KNA / ET,CÖ