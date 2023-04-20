Uluslararası Kızılhaç Komitesinden 'Sudan'a acil insani yardım' çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'daki çatışmaların ciddi sivil kayıplara neden olduğunu belirterek uluslararası topluma "acil insani yardım" çağrısı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'daki çatışmaların ciddi sivil kayıplara neden olduğunu belirterek uluslararası topluma "acil insani yardım" çağrısı yaptı.

ICRC Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve diğer şehirlerde çatışmaların şiddetlenmesiyle sivil kayıpların da artmaya başladığını söyledi.

Hartum'daki hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısının yaşandığını vurgulayan Youssef, "Su ve enerji altyapıları zarar gördüğü için hastaneler şu anda elektriksiz ve susuz. Tıbbi yardım ulaştırmak ve yaralıları tedavi etmek, şu anda en önemli önceliğimiz." dedi.

Youssef, yaralıları tedavi etmek için su ve elektrik hatlarını onarmaya çalıştıklarını belirterek güvenlik sorunu nedeniyle bölgeye yeterince yardım ulaştıramadıklarını ifade etti.

Darfur'un bazı bölgelerinde çatışmalar nedeniyle kamu düzeninin tamamen bozulduğunu söyleyen Youssef, ICRC ofisinin yağmalandığını ve ofise ait bir aracın çalındığını aktardı.

Youssef, uluslararası kamuoyuna acil yardım çağırısı yaparak Hartum sokaklarında sivil insanlara ait cesetleri görmekten derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Sudan'da sağlık sistemi çökebilir uyarısı

Youssef, "Çapraz ateş arasında kalan siviller için son birkaç gün dehşet vericiydi. Cesetlerin toplanması ve onurlu bir şekilde muamele görmesi gerekiyor. Derhal insani yardım için erişim yollarının sağlanması gerekiyor. İki tarafa da bu çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Sudan'da çatışan tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet eden Youssef, sivillere ve altyapıya zarar vermemeleri çağrısı yaptı.

Sudan Kızılay Derneği Direktörü Osama Abubakr Osman, en büyük korkusunun sağlık sisteminin tamamen çökmesi olduğunu dile getirdi.

Sağlık sisteminin çökmesi durumunda büyük felaket yaşanacağına dikkati çeken Osman, sağlık çalışanlarının ve gönüllülerin hastanelere ulaşamadığını kaydetti.