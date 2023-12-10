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Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı: Çin'in uluslararası insani hukuka bağlı kalma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Çin'in insani krizin yaşandığı Gazze'de uluslararası insani hukuka bağlı kalma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Spoljaric, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve Çin'in uluslararası insani hukuka destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, "Çin'in uluslararası insani hukuka bağlı kalınması yönünde yürüttüğü çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Xinhua muhabiri Wang Qibing

CENEVRE, 10 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Çin'in insani krizin yaşandığı Gazze'de uluslararası insani hukuka bağlı kalınması yönündeki çabalarına dikkat çekti.

Xinhua ile yaptığı özel söyleşide Spoljaric, Gazze'nin güneyine geçen hafta yaptığı ziyaret sırasında tanık olduğu vahim durumu ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Çatışmanın tüm taraflarına seslenen yetkili, sivillerin acı çekmesini en aza indirmek ve önlemek için bölgedeki gerginliğin giderilmesi ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini belirten Spoljaric, "Gazze'de gördüğüm şey yıkıcı bir insani durum, sivil halkın güvende olması imkansız olmasa da giderek zorlaşıyor" dedi.

Spoljaric, "Yeterli miktarda ilaç yok. Ameliyat yapacak yeterli cerrah ve ameliyathane de yok. Durum son birkaç gün içinde büyük ölçüde kötüleşti ve mevcut durum sürdükçe de kötüleşmeye devam edecek" dedi.

Çin'in uluslararası insani hukuka destek ve saygı gösterilmesi yönünde oynadığı rolü vurgulayan Spoljaric, Çin'in bu konudaki sesini çok güçlü ve önemli olarak nitelendirdi.

Spoljaric, "Çin'in uluslararası insani hukuka bağlı kalınması gerektiği yönündeki çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çok önemli çünkü uluslararası insani hukuk, silahlı çatışmalarda sivilleri korumak için oluşturuldu ve kabul edildi" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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