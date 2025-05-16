Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Başladı

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Başladı
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Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı ile Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, sualtı kültürel mirasının korunması konularını ele alacak etkinliklerle devam ediyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan programda Türk Dünyasında sualtı kültürel mirasının korunmasına yönelik özel oturum da yer alıyor.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 24. kez düzenlenen "Uluslararası Kemer Sualtı Günleri", 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında CMAS Sualtı Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı ile etkinlik, çok sayıda ülkeden sualtı kültürel miras uzmanları, sualtı arkeologları ve sualtı fotoğrafçılarını bir araya geliyor.

Program kapsamında yarın, Türk Kültür ve Miras Vakfının katkıları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının destekleriyle ilk kez "Türk Dünyasında Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Yönelik Özel Oturumu" gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye'den uzmanların ve akademisyenlerin katılacağı özel oturumda, Türk dünyasında sualtı kültür mirası ve sualtı arkeolojisi alanında gerçekleştirilen faaliyetlere dair sunumlar yapılacak ve gelecek vizyonu tartışılacak.

Özel oturumun ardından sualtı kültür mirasının korunması ve sualtı arkeolojisi alanında Türk dünyasındaki ortak faaliyetlerin artırılması amacıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.???????

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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