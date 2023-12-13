Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri başladı. Birçok ülkeden gelen genç aşçılar festival kapsamında uluslararası düzeyde çıkardıkları tabaklarla da yarıştı.

'Dünyanın Lezzeti Burada' sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından 'kıtalar arası' unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliği Tuzla Marina'da başladı. Festivalin açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, aşçılar ve vatandaşlar katıldı.

16 Aralık'a kadar sürecek olan etkinliğe İsveç, Almanya, İspanya, Fas, Cezayir, Makedonya gibi 30 farklı ülkeden bin 500 yarışmacı ve 78 farklı kategoride 70 özel jüri katıldı. Festival ile dünya lezzetleri İstanbul'a taşındı. Türkiye'deki genç aşçılar da birbirinden farklı yemeklerle festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katıldı.

TUZLA GASTRONOMİ ALANINDA DA SPESİFİK BİR ÖNEME SAHİPTİR

Festivalin açılışından sonra yemek standına geçerek eşi Dr. Fatma Yazıcı ile mantı yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Uluslararası İstanbul Yemek Günleri'ne 2'nci defa ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tuzla gastronomi alanında da spesifik bir öneme sahiptir. Balık ve köfte başta olmak üzere birçok konuda müthiş bir mutfağımız var. 30 ülkeden katılımcının ve 78 farklı kategoride binlerce arkadaşımızın yer aldığı böyle bir zengin kültürün Tuzla'dan Türkiye'ye yayılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yemek kültürümüzü geliştirmeyi, tasarrufa dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Ancak bunun dışında gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız dünyada kaynaklarımızı daha iyi kullanabilmek ve daha sürdürülebilir bir dünya oluşturma farkındalığı geliştirmeyi hedefliyoruz' dedi.

AŞÇILARIN ALDIKLARI MADALYALAR YURT DIŞINDA REFERANS OLUYOR

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek ise '20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nin ikincisini 13-16 Aralık arasında Tuzla Marina'da gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz 2015 yılında kıtalararası olimpiyat hakkı aldı. 1600'e yakın yarışmacının katılımıyla dünyada ilk 3'e giren bir festivaldir. Festivale, ülkelerin aşçılık takımları, ülkemizin meslek yüksekokulları, üniversitelerin mutfak sanatları bölümleri ve sektörde çalışan şeflerimiz katılıyor. Festival sadece bir yarışma değildir. Aşçılar buradan aldıkları dereceleri uluslararası alanda kullanabiliyor. Aşçılar, buradan aldıkları madalya ve dereceleri başka ülkelerde referans olarak kullanabilirler. Şu anda festival istediğimiz uluslararası standartlara oturdu. Amacımız gittikçe büyümesini sağlamak. Bir sonrakini de 2024'te Tuzla'da yapmayı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.