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Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde Başladı

Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı', 'doğa ve sürdürülebilirlik' temasıyla okurlarla buluştu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluştu.

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, kitapların çocukların karakterlerinin şekillenmesinde önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek, "Kitaplar, çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durarak vatana, millete, ailesine hayırlı evlat olmasının bir anahtarıdır. Bu açıdan anne babaların çocuklarıyla birlikte kitap okuması, ailenin gündemine kitabın girmesi çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen, Türkiye'deki çocuk yayıncılığı sektörünün büyüyen bir dinamiği olduğunu vurgulayarak, "Çocuk kitapları yayıncılığının ülkemizde özellikle son çeyrek asırda kat ettiği ulusal ve uluslararası mesafe oldukça sevindiricidir. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı, yaşanan bu olumlu sürecin bir hasılası olarak tezahür etmiştir. Fuarımız, Türkiye'nin çocuk kitapları alanındaki ilk tematik uluslararası fuarı olma özelliğine sahiptir." diye konuştu.

Fuarın bu yılki teması, "doğa ve sürdürülebilirlik" olarak belirlendi

Çocuk edebiyatının da kültürel aktarımda önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Esen şunları aktardı:

"Çocuk edebiyatı, çocukla yetişkin arasında kurulmuş tecrübe paylaşımının gerçekleştirildiği ilk ve süregiden köprüdür. Bizler bunu çok önemsiyoruz. Her yıl bir tema üzerine kurulu olacak olan fuarın bu yılki temasını, 'doğa ve sürdürülebilirlik' olarak belirledik. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla fuarda, doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yapan söyleşiler gerçekleştirilecek, atölye çalışmaları yapılacak."

İstanbul Ticaret Odası Mütevelli Heyet Başkanı Erhan Erken, fuarın hem çocuklar hem anne babalar için ufuk açıcı bir fonksiyon icra etmesini temenni ettiğini dile getirerek, "Kitap fuarlarını her zaman çok önemsemişimdir. Çünkü bu fuarlarda önemli buluşmalar yaşanıyor. Yazarlar, kitaplar, okuyucular hep bu tür organizasyonlarda bir araya geliyorlar ve önemli etkileşimler ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, kültürel değerlerin gelişmesi adına kütüphanelerin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu kıymetli fuarın bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Çocuklarımızın kitaplarla ve kütüphanelerle hemhal olması en büyük isteğimiz. Fuarın, çocukların gelişimlerinde önemli bir rol oynayan kitaplarla tanışmasına bir vesile olmasını diliyorum." dedi.

Mevlana Zengin'e "vefa ödülü"

Açılışa Ketebe Yayınları adına katılan Timuçin Günaydın, fuarın yayıncılar ve ziyaretçiler için güzel geçmesini beklediklerini belirterek, "Fuarımızın uluslararası bir nitelikte olmasından dolayı burada farklı ülkelerden yayıncılar da var ve ziyaretçilerimiz fuarımızda bu yayınlara rahatlıkla ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Çocuk kitapları fuarının Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Başkanı Zeynel Abidin Akpınar, "Biz de Başkanlığımızın yayınlarını tanıtmak amacıyla fuara geldik. Bugün fuarın ilk günü ve oldukça güzel geçiyor. Buraya gelecek vatandaşlarımızın çocuklar adına çok güzel kitaplarla karşılaşacağını düşünüyorum. Herkesi buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Edam Yayınları'ndan Derya Yıldız, "Fuara gösterilen ilgi çok güzel ve bu bundan dolayı çok memnunuz. Özellikle çocuklar burada olmaktan çok mutlular. Biz de 9 gün boyunca burada olacağız. Kitapseverleri fuara bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Seda Uçar, "Fuarı çok güzel buldum. Çocuklar için güzel kitaplara ulaşabiliyoruz. Fakat kitapların fiyatlarının aşırı derecede pahalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklara yönelik kitapların daha uygun olması gerektiğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

İki yıl önce vefat eden çocuk kitapları yazarı Mevlana İdris adına bir "Vefa Ödülü"nün verileceği fuar, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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