Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", 5-13 Ekim'de kitapseverleri ağırlayacak.

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuarın tanıtım toplantısı, Rami Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda dünya ve Türk çocuk edebiyatından seçkilerin yer alacağını belirterek, "Hafta sonu veya hafta içi çocuklarıyla beraber anne babanın burayı gezmesi ve burada çocuğuyla beraber keyifli vakit geçirmesi çok kıymetli." dedi.

"Anne-babaları, çocukları, öğretmenleri fuara davet ediyorum"

Yentür, velilere hitap edecek eserlerin de fuarda İstanbullularla buluşacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Okulda ve sınıfta öğrettiklerimizin evde anlam bulabilmesi için anne babaların bu konuda çok duyarlı olması lazım. Bu noktada onlara rehberlik ve kılavuzluk edecek çok güzel eserler var. Burada çocuğuyla hem keyifli bir öğrenme ortamına eşlik edecek hem de kendisi için lazım olacak kitapları, kendisi için faydalı olabilecek bilgi ve tecrübeleri alabilecekler. Çünkü çocuğa bir şey söylemek yerine, onunla beraber bir şeyi yapmak çok daha faydalı ve yerinde. Aslında çocuklarımızın da beklediği bu."

Kitabın evin ortamına ve gündemine girmesi için fuarın bulunmaz bir fırsat olduğuna işaret eden Yentür, "Tüm İstanbullu anne-babaları, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi bu güzel anlamlı fuara davet ediyorum. Mutlak suretle burayı kaçırmasınlar hatta birkaç günlerini buraya ayırmalarını rica ediyoruz ki, çocuklarımız için daha faydalı işlere vesile olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocukların kitapla dostluk kurmaları açısından önemli"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise kütüphane açıldığından itibaren özellikle çocuklara yönelik atölye, seminer, söyleşi ve çocuk şenlikleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, kitap fuarının da önemsedikleri etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Fuarın bu yıl ilkinin gerçekleştirileceğine dikkati çeken Çelik, "Özellikle çocuklarımızın okuma kültürünü geliştirmelerine yönelik çeşitli atölyeleri ve söyleşileri barındıran bir fuar olacak. Çocuklarımızın eğlenceli ve tarihi bir ortamda kitapla tanışmalarının, kitapla dostluk kurmalarının önemli olduğu kanaatindeyiz. O yüzden ailelerimizi, çocuklarımızı fuarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların fuara geldiklerinde 55 bin metrekareye yakın peyzaj alanı, kapalı salonları ve etkinlik alanlarıyla çeşitli aktiviteleri barındıran bir ekosistemle karşılaşacaklarının altını çizen Çelik, "Çocukların o gün geçirdikleri vaktin onlar için hayatlarındaki en mutlu gün olacağına eminim." dedi.

Çelik, özellikle çocuklarını ilk defa kitapla buluşturacak velilerin fuara katılımlarını önemsediklerine işaret ederek, "Böyle bir günde kitapla tanışıyor olmak, onların kitapla dostluğunu daha da derinleştirecektir." görüşünü paylaştı.

"Bir kültür ekosistemi var ve hepsi birbirine bağlı"

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen ise İstanbul'da ilk defa uluslararası düzeyde bir çocuk kitapları fuarı gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Fuarın, Türkiye'de çocuk edebiyatı ağırlıklı çalışmalarıyla öne çıkan 50'ye yakın yayıncının katıldığı bir organizasyon olacağına dikkati çeken Esen, "Tabii ki bu kitapların yazarları, çizerleri, editörleri de burada yer alacak. Çocuklarla buluşarak imza, söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirecekler." şeklinde konuştu.

Esen, çocuk edebiyatı eserlerinin minik okurlar için ilham kaynağı olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuk kitabı, bir kitapevinde de bulabilir. Fakat biz 5-13 Ekim'de gerçekleştireceğimiz çalışmada hem yazarlarımızı hem de çizerlerimizi okuyucularımızla buluşturacağız. Onlarla birebir sohbet etme, konuşma, atölye çalışmaları yapma fırsatı bulacaklar. Aslında bir kültür ekosistemi var ve hepsi birbirine bağlı. Biz bu anlamda fuarda, yazarlarımızın, çizerlerimizin birlikte olduğu, ziyaret edilip bir günde birçok ihtiyacın karşılanabildiği bir ortam sağlamış olacağız."

Her yıl gerçekleştirilecek fuarın bu yılki temasının "doğa ve sürdürülebilirlik" olarak belirlendiğine dikkati çeken Esen, temaya bağlı atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenleyeceklerini, ayrıca fuar kapsamında bu yılki vefa ödülünü Mevlana İdris Zengin adına ailesine takdim edeceklerini aktardı.

Fuar hakkında

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği organizasyona Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 yayıncı katılacak.

Yine İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün "Geleceğin Yazarları" ve "Yazar Öğretmenler" projeleriyle yer alacağı fuarda, ayrıca Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Her Çocuğa Eğitim Vakfı da çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını tanıtacak.

Pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizerinin 9 gün boyunca imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla katılım sağlayacağı fuarda, her yaştan çocuklara hitap edecek aktiviteler yapılacak.

Fuarın bu yılki teması, "doğa ve sürdürülebilirlik" olarak belirlenirken, etkinliklerde doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yapılacak.

İki yıl önce vefat eden yazar Mevlana İdris Zengin, çocuk edebiyatına armağan ettiği eserleriyle fuarda anılacak. Zengin'in ailesine "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Fuar, 9 gün boyunca her gün 09.30-20.00 saatleri arasında açık olacak.