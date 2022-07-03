Uluslararası İş Kadınları Kulübü, Türkiye ofisini açtı

Bulgaristan'da 12 yıldır 300'den fazla kadınla faaliyetlerini sürdüren Uluslararası İş Kadınları Kulübü (Business Lady International Club), İstanbul The Ritz Carlton'da gerçekleşen davetle Türkiye ofisinin açılışını duyurdu. Kulüp, Türkiye ve Bulgaristan'daki iş kadınlarını bir araya getirerek iki ülke arasındaki ilişkileri iş kadınları aracılığıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bulgaristan'dan gelen 50'den fazla iş kadını, kulübün Türkiye Başkanı Türkan Türker Tatyana ve eş Başkan Ivelina Ruskova ile gün boyunca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) ev sahipliğinde toplantılar gerçekleştirdi. Türk iş kadınlarıyla çeşitli projelere başlamak üzere ilk adımlar atıldı.

Davete Bulgaristan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Bakan Yardımıcısı Ivan Krastev ve eşi Bulgaristan Türkiye Başkonsolosu Vasil Valchev, Edirne Konsolosu Borislav Dimitrov, Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov başta olmak üzere Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Başkanı Emrah Sazak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Zeki Sarıbekir TOBB'u temsilen Filiz Akkaş, Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanı Özge Akkız, KAGİDER ve KADEM temsilcileri ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik gibi iş dünyasından isimler katıldı.

"KULUBÜMÜZ ÜLKELERİN BÜYÜMESİNİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Türkan Türker Tatyana, "Misyonumuz İyi Yönetim Uygulamalarını etkin bir şekilde yaratan, koruyan, değiştiren, uyarlayan ve yayan başarılı kadınlar için çekici ve sürdürülebilir bir kulüp ortamı sağlamaktır. Üyelerimiz ülkenin büyümesi ve isteklerinin gerçekleşmesi adına kolaylaştırıcı birer katalizör niteliğindedir. Onların yeni fırsatları ve ağları keşfetmelerine değer yaratma ve büyümeyi kolaylaştırmalarına yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"DEVLET KURUMLARINA ULAŞMALARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Kişilerin tek başına devlet kurumlarına ulaşmasının oldukça zor olduğunu belirten Türkan Türker Tatyana, "Bu tip o kadın oluşumları ve organizasyonlar sayesinde kadın girişimcilerle ilgili çalışmalar başlayabiliyor. Bu vesileyle bir bakanla daha kolay görüşebiliyorsunuz. Biz kulüp olarak farklı konferanslar düzenliyoruz. Kadınların başarılarını gösterebilmek, onları daha çok şevklendirmek için ödül gecelerimiz oluyor. Her ay, Business Club dergimizi çıkarıyoruz. Dergide, bu iş yapan kadınların başardıklarını, yaptıkları iş alanlarını tanıtıyoruz. Böylelikle genç kızlarımıza da örnek olabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜRK İŞ KADINLARI BULGARİSTAN'DA AĞIRLANACAK"

Davetin kurulan ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Türkan Türker Tatyana son olarak şunları söyledi:

"Türkiye'de de çok güzel şeyler yapmak, bunları Türkiye'deki kadın organizasyonlarıyla başarmak istiyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyoruz. Bu akşam burada büyük bir enerji patlaması var. Daha şimdiden çok güzel fikirler ortaya çıkmaya başladı. Bu davetin bir diğer ayağı da Ekim-Kasım'da Bulgaristan'da gerçekleşecek. Türkiye'deki iş kadınlarını, Bulgaristan'da misafir edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel