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Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenecek olan 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali ile balıkların göçü tüm dünyaya tanıtılacak.

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" ile balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yıl "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.

Erciş Kaymakamlığınca 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak festivalde, farklı etkinlikler, yarışmalar ve konserler organize edilecek.

Kaymakam Murat Karaloğlu, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ettiğini söyledi.

Bu göçü tanıtmak amacıyla düzenleyecekleri festivalin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimizle önlem alıyoruz. Koruma tedbirleri sayesinde popülasyonunda artış var. Kaçak avcılara yaptırım uygulanıyor. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. 3 gün sürece festivalde birçok etkinlik ve konser yapılacak. Kurumlarımızla, ailelerin ve ziyaretçilerin güzel zaman geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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