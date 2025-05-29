Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı Çanakkale'de Başladı

Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları (İLDEK) Konseyi Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ÇOMÜ Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'ndaki açılışta, iletişimin çok hızlı ilerleyen, değişen ve dönüşen bir alan olduğunu söyledi.

Hayatın pek çok alanında olduğu gibi anlama, algılama, doğru yere oturtma konusunda ciddi gelgitlerin yaşandığını belirten Toraman, şunları dile getirdi:

"Özellikle bizim gibi tüketiciler, neyin doğru olduğu, neye inanacağımız, hangi mecraya bakacağımız konusunda ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Bu kadar hız bizim dışımızda bir vaka ama beraberinde de pek çok soruyu veya sorunu gündeme getiriyor. Toplantıda, bu ve benzeri konuların da konuşulacağını tahmin ediyorum. Buradan tutunacağımız dalın, iletişim fakültelerinden yetişmiş, mesleğinin idrakinde, sorumluluğunu bilen, etik anlayışı gelişmiş iletişimcilerin mezun olarak sayısının çoğalmasını, hem profesyonel alanda hem de diğer alanlarda da doğru işler yapmalarını, bize rehberlik etmelerini ümit ediyorum."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da bugün yalnızca iletişim fakültelerinin yöneticilerini değil aynı zamanda çağın en güçlü dönüştürücü gücü olan iletişimin temsilcileri olarak bir araya geldiklerini kaydetti.

Bilgi çağının yaşandığı bu dönemde, özellikle doğru, hızlı ve etkili iletişimin sadece bireylerin değil toplumların da kaderlerini belirleyen stratejik bir amaç haline geldiğini ifade eden Erenoğlu, şöyle konuştu:

"İletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişmeleri, medyanın dönüşümü, özellikle yapay zeka destekli içerik üretimi, dijital etik, dezenformasyonla mücadele ve medya okuryazarlığı gibi pek çok konu artık yalnızca akademik düzeyde değil aynı zamanda toplumsal ve küresel ölçekte de arayış içinde olduğumuz başlıca meseleler haline gelmiştir. İşte tam da bu nedenle İLDEK Konseyi gibi yapılar sadece eğitim ve müfredat düzeyinde değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve kamu yararı ekseninde de önemli vizyoner gelişmelerde misyon taşımaktadır."

Erenoğlu, konsey toplantısının ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim eğitiminin kalitesini artırmaya, disiplinler arası işbirliklerini geliştirmeye ve özellikle iletişim akademisinin geleceğine yönelik ortak bir vizyon oluşturmaya katkılar sunacağına inandığını belirtti.

"Misyonumuz, mezunları rekabet edebilir bilgi ve becerilerle donatmak"

İLDEK Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan ise İLDEK'in vizyonunun, mezunlarının dünya ölçeğinde iletişim alanında rekabet edebilir düzeye çıkabilmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Arklan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu vizyon ve misyon çerçevesinde yapılan toplantılarda iletişim fakültelerinin bugünkü durumu, mevcut potansiyelleri ve sorunları, yapılabilecek işbirlikleri, birbirimizden örnek alabileceğimiz uygulamalar, sektör paydaşlarımızın görüş ve önerileri, bizim onlardan beklentilerimiz ve iletişim fakültelerinin akreditasyon süreçleri gibi konular üzerinde duruyoruz. Toplantılar ardından hazırlanan sonuç bildirgelerini YÖK, YÖKAK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK, TRT, Anadolu Ajansı ve tüm iletişim fakültelerine resmi yazı ile ulaştırıyoruz."

Arklan, toplantıda ayrıca bilim iletişimi, yeni iletişim teknolojileri ve yapay zekanın iletişim eğitimine etkileri gibi güncel konulara da değineceklerini sözlerine ekledi.