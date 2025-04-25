Uluslararası İklim Değişikliği Uzay Konferansı Shanghai'da Gerçekleştirildi

SHANGHAİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Uluslararası İklim Değişikliği Uzay Konferansı çerçevesinde 40'tan fazla ülke ve 10 uluslararası kuruluştan uzay uzmanları bir araya geldi. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele için uzay teknolojileri alanında küresel işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Başkanı Shan Zhongde, emisyon izleme, karbon azaltımı ve afetlerin erken uyarılması gibi alanlarda uzay teknolojilerinin uygulanmasını aktif şekilde desteklediklerini söyledi.

Shan ayrıca Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin inovasyon odaklı gelişime bağlı kalacağını, uzay sektöründe teknolojik atılımlar yapacağını ve iklim değişikliğiyle başa çıkmak için küresel işbirliklerini genişleteceğini belirtti.

Shan, "İklim sorunlarını ele almak ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ilerletmek üzere küresel uzay ajansları ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Katılımcılar uzay kullanımı, enerji tasarrufu, emisyon azaltımı ve karbon nötrlüğü konularında ortak çabalara duyulan ihtiyacı yineledi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, konferans kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede uzay teknolojileri alanında ortak ve genişletilmiş işbirliği çağrısında bulunan Pujiang Girişimi'ni başlattı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Meteoroloji İdaresi, Shanghai Belediyesi ile Brezilya, Fransa ve Tayland'dan ortakların ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük konferansın cumartesi günü sona ermesi planlanıyor.