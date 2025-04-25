Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

Uluslararası İklim Değişikliği Uzay Konferansı Shanghai'da Gerçekleştirildi

Uluslararası İklim Değişikliği Uzay Konferansı Shanghai'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Uluslararası İklim Değişikliği Uzay Konferansı'nda 40'tan fazla ülke ve uluslararası kuruluşlardan uzay uzmanları bir araya gelerek iklim değişikliğiyle mücadelede uzay teknolojileri için küresel işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

SHANGHAİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Uluslararası İklim Değişikliği Uzay Konferansı çerçevesinde 40'tan fazla ülke ve 10 uluslararası kuruluştan uzay uzmanları bir araya geldi. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele için uzay teknolojileri alanında küresel işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Başkanı Shan Zhongde, emisyon izleme, karbon azaltımı ve afetlerin erken uyarılması gibi alanlarda uzay teknolojilerinin uygulanmasını aktif şekilde desteklediklerini söyledi.

Shan ayrıca Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin inovasyon odaklı gelişime bağlı kalacağını, uzay sektöründe teknolojik atılımlar yapacağını ve iklim değişikliğiyle başa çıkmak için küresel işbirliklerini genişleteceğini belirtti.

Shan, "İklim sorunlarını ele almak ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ilerletmek üzere küresel uzay ajansları ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Katılımcılar uzay kullanımı, enerji tasarrufu, emisyon azaltımı ve karbon nötrlüğü konularında ortak çabalara duyulan ihtiyacı yineledi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, konferans kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede uzay teknolojileri alanında ortak ve genişletilmiş işbirliği çağrısında bulunan Pujiang Girişimi'ni başlattı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Meteoroloji İdaresi, Shanghai Belediyesi ile Brezilya, Fransa ve Tayland'dan ortakların ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük konferansın cumartesi günü sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.