Uluslararası Hukukçular Birliği'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Uluslararası Hukukçular Birliği'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Uluslararası Hukukçular Birliği'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), İsrail'in Gazze'ye yönelik keyfi saldırıları ve orantısız güç kullanımının adının terör olduğunu belirterek, gereğinin derhal yapılması çağrısında bulundu.

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Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), İsrail'in Gazze'ye yönelik keyfi saldırıları ve orantısız güç kullanımının adının terör olduğunu belirterek, gereğinin derhal yapılması çağrısında bulundu.

UHUB'un yazılı açıklamasında, İsrail'in 5 Ağustos'ta yeniden Gazze'ye saldırdığı hatırlatılarak, tüm uluslararası kuruluşların, insan hakları örgütlerinin üzerlerine düşeni yapmaları, İsrail'e baskı uygulayarak sürdürülebilir ateşkes şartlarına geri dönmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerekçesi İslami Cihad örgütünün saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasıdır. Tespit edilmiş hiçbir saldırı yokken orantısız şekilde yaptığı saldırılarda yine sivilleri katletmiştir. Saldırı hazırlığında olanlar, siviller, kadınlar ve çocuklar mıdır? Bir savaştan söz edilmesi mümkün değildir. Ortada tek taraflı saldırı ve saldırıya karşı direnme çabası vardır. Kaldı ki savaşın bile bir hukuku vardır.

Böylesi keyfi saldırıların ve orantısız güç kullanımının adı terördür. Gereğinin derhal yapılması çağrımızdır."

AA / Kübra Kara - Güncel

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