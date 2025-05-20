Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi 2025'te Dokuz Eylülde Yapılacak

Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi 2025'te Dokuz Eylülde Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuz Eylul Üniversitesi, 25-28 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongrede hidrojen teknolojilerindeki güncel gelişmeler, sürdürülebilir enerji stratejileri ve iş birlikleri ele alınacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi'ne (IHTEC-2025) ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hidrojen Teknolojileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen kongre, 25-28 Mayıs'ta Rektörlük Yerleşkesindeki Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) gerçekleştirilecek.

Kongrede dünyanın dört bir yanından akademisyenler, araştırmacılar, sanayi temsilcileri ve karar vericiler bir araya gelerek, hidrojen teknolojilerindeki güncel gelişmeleri, sürdürülebilir enerji stratejilerini ve yeni iş birliklerini ele alacak.

25 ülkeden 400'ün üzerinde bildiri başvurusu yapılan kongrede, bilim kurulu tarafından seçilen 296 sözlü sunum ile 71 poster sunumu, 40 tematik oturumda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol, hidrojenin enerji sistemlerinde dönüşümün anahtarlarından biri olduğunu belirtti.

Bilimsel sunumların yanı sıra paneller, çalıştaylar ve tematik alanlardaki oturumlarla çok yönlü bir program hazırladıklarını belirten Ayol, "Özellikle savunma sanayisinde hidrojen teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğine dair oturumumuz, ülkemiz için stratejik bir pencere açacak. Ayrıca yeşil hidrojenin ticarileşme süreci, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması gibi konular, çağımızın en kritik gündemlerinden." ifadelerini kullandı.

Kongrenin açılışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın konuşmasıyla başlayacak.

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Prof. Luigi Crema ve Prof. Adelio Mendes konuşmacı olarak yer alacak.

Kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise bilimsel oturumların yanı sıra özel paneller ve çalıştaylar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! 1 saat süren görüşmede Bahçeli'nin komisyon önerisi masaya yatırıldı

Özgür Özel'den Bahçeli'nin önerisine destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
title