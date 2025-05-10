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Uluslararası Hava Yolu Şirketleri İsrail Uçuşlarını Uzattı

Uluslararası Hava Yolu Şirketleri İsrail Uçuşlarını Uzattı
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Yemen'deki Husiler'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısının ardından, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya aldı ve iptal sürelerini uzatarak güvenlik endişelerini artırdı.

Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından İsrail'e uçuşlarını askıya alan uluslararası hava yolu şirketleri, uçuş iptal sürelerini uzattı.

İsrail kanal 12 Televizyonunun haberinde, daha önce İsrail'e uçuşları 11 Mayıs'a kadar askıya alan Polonya havayolu şirketi LOT'un bu süreyi 18 Mayıs'a kadar uzattığı belirtildi.

LOT'un bu kararı alırken Alman Lufthansa (18 Mayıs) ve İtalyan ITA (19 Mayıs) gibi uluslararası şirketleri örnek aldığı kaydedildi.

Wizz Air (Macaristan), Air Europa (İspanya) ve United Airlines (ABD) da Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını 18 Mayıs'a kadar uzattı.

Delta Air Lines (ABD) 20 Mayıs, İspanya'nın ulusal havayolu şirketi Iberia 31 Mayıs'a, British Airways ise 14 Haziran'a kadar uçuşları askıya aldı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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