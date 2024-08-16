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Uluslararası Hat Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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UDEF Genel Merkezi'nde açılan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Yemen, Bangladeş, Sudan, Fas ve Suriye gibi ülkelerden sanatçıların 65 tane eseri yer alıyor. Sergi, uluslararası öğrencilerin sanat eserlerini sergilemek ve dünya gündemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'na (UDEF) bağlı Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

UDEF Genel Merkezi'nde açılan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Yemen, Bangladeş, Sudan, Fas ve Suriye gibi ülkelerden sanatçıların 65 tane eseri yer alıyor.

Hat sanatının uluslararası boyutunu gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'den Yıldız Zenbil, Bangladeş'ten Abdulla bin Mostafizur ve Zarin Tasneem Shelly, Yemen'den Abdulrahman al-Saedi, Fuad Alghamri ve Samer Ali Hasan Saif, Suriye'den Shady Eed, Fas'tan Dr El Mustapha Ait Sidi Mhamed, Sudan'dan Namareq M. Ali sanatçılar arasında yer alıyor.

Sergiye dair AA muhabirine konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sanatın hayatı güzelleştirdiğini söyledi.

Turan, sergide çok güzel eserler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sevindirici tarafı da şu Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz ve birçok İslam coğrafyasından gelen öğrencilerimiz var. Bunların bir kısmının da burada önemli hattatlarımızdan icazet aldıklarını öğrendim. Yani şu anda gördüğüm hakikaten etkileyici bulduğum eserlerde Hasan Çelebi ve Davut Bektaş üstattan icazet alan yabancı öğrenciler olduğunu gördüm. Fatih'te bizim medeniyetimiz açısından, tarih boyunca bütün güzelliklerin neşet ettiği yer burası. Dolayısıyla sanat her yere yakışır ama en çok Fatih'e yakışıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum."

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Muhammed İslam ise uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemize eğitim için gelen öğrenci arkadaşlarımızla biz burada bir araya geliyoruz. Ortak paydayı da oluşturabilecek en önemli etmenlerden bir tanesi de sanat çalışmaları. Bugün burada kendi sanat süreçlerimizle ilgili, kendi geleneksel sanatlarımızla ilgili bir sergi açmak istedik. Özellikle son bir yıldır devam eden ve bütün dünyada da ciddi bir şekilde vicdanları sızlatan olaylara karşı arkadaşlarımızın hem kendi sanat eserlerini sergileyebilecekleri hem de bu olaylara karşı sanat ekseninde bir cevap verme noktasında bir çalışma yapmak istediler. Hem yaşadığımız sıkıntıları insanların gündemine getirmek, aynı zamanda da bu eserleri uluslararası öğrencilerle, halkla buluşturmak için böyle bir program tertip etmiş olduk."

Beş farklı ülkeden çalışmaların olduğunu vurgulayan İslam, serginin bir hafta süreceğini ve bu süre içerisinde de bu alanda çalışan kişilerin eserlerini sergileyebileceklerini söyledi.

Sanatçı Namareq M. Ali ise Sudan'dan hat alanında yüksek lisans çalışması yapmak için geldiğini belirtti.

Ali, "Sudanlıyım. Aşağı yukarı 7 yıldır buradayım. Tezhiple uğraşıyorum. Sergide altı tane tablom var. Hepsi daha çok tezhip üzerine. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Aslında herhangi bir sergiye katılmamız çok iyiydi bizim için. İnsanların bu sanatla tanışmasını istiyoruz. Yani herkes bilmiyor. İstanbul'da zaten geleneksel sanatları her yerde görüyoruz. Bir de yabancılar artık hat sanatıyla ilgileniyorlar. Turistik bir yer insanlar merak ediyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası Hat Sergisi, 23 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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