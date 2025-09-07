Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş'ta Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali" düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesince Hartlap Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İran ve Gürcistan'ın yanı sıra Türkiye'nin 28 ilinden 565 sporcu katıldı.

Kıyasıya geçen güreşlerde İranlı güreşçi Mustafa Nejedi başpehlivanlığı kazandı, Mehmet Emin Demir ikinci, Mustafa Demir ve İranlı güreşçi Abolfazl Hajivende üçüncü oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın, geleneksel güreşlerin uluslararası alanda da yapılabileceğini gösteren bir şehir olduğunu söyledi.

Ata sporu güreşin gelişmesi ve yaygınlaşması için yapılan her desteğin önemine değinen Bay, şöyle konuştu:

"Güreşimize daha çok değer verebilmemiz için geçmişte emek sarf eden güreşçilerimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu meydanlar sadece federasyonumuz ve güreşçilerimizle dolmuyor. Bu değerlerin kıymetini bilmemiz gerektiği gibi yalnızca pehlivanlarla değil, saha dışında da destek veren başpehlivanlara ihtiyaç vardır. Bugün bu geleneğin hamiliğini yapan belediye başkanlarımız, güreş ağalarımız ve sporsever hayırseverlerimiz sayesinde, kendi öz kültürümüzden doğan geleneksel güreşleri tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyoruz."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da Kahramanmaraş'ın güreş sporunda önde gelen şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın güreş şampiyonalarında, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılara imza atan sporcular yetiştirdiğini ve ülkenin güreş sporuna önemli katkı sağladığını belirten Toptaş, "Bizler de bu doğrultuda ilçemizde güreşe ve güreş şampiyonalarına olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz. Sporcularımız inşallah Kahramanmaraş olarak hem misafirperverliğimizi hem de güreşe olan tutkumuzu tüm dünyaya gösterecek, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinliğe, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile çok sayıda ilgili katıldı.