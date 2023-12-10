Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fotofilm Kültür Sanat ve Ansam Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde birçok isim ödüllendirildi ve törene katıldı.

Fotofilm Kültür Sanat ve Ansam Kültür Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali"nin ödülleri sahiplerini buldu.

Fatih Belediyesinin ev sahipliği ile Fatih Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Mehmet Oflazoğlu'nun üstlendiği festivalin ana jürisi arasında başkan olarak Engin Ayça, yönetmen Nathan Buck, Abdou El Mesnaoui Nassib, Narges Abyar, Mehmet Güleryüz, Ceyhan Kandemir ve Can Ulkay yer alıyor.

Belgesel film jürisi yönetmen Ümit Sari, Kamran Rasoolzadeh, Maria Gavriilidi, Zehra Yiğit ve Aysun Akyüz tarafından oluşuyor.

Kısa film, animasyon ve deneysel film jürisinde ise Ahmet Alan, Ljdia Musso, Giuseppe Arcieri, Dr. Hakan Salih Dikmen ve Ayşe Erbulak bulunuyor.

3. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde bu yıl uzun metraj kurmaca dalında "En İyi Film" Zeynep Üstünipek'in "Aynı Masanın Etrafında" adlı yapımına verildi.

"En İyi Yönetmen", "Tebessüm" filmiyle Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik seçilirken, "En İyi Senaryo" ödülünü yine Aynı Masanın Etrafında" filmi aldı. Film ayrıca "En İyi Kurgu" ödülünün de sahibi oldu.

Festival kapsamında "En İyi Erkek Oyuncu" Onur Buldu ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Nairu Yamamoto'ya değer görüldü.

Tüm dallarda ödül alanlara "www.halicgoldenhorn.org" adresinden ulaşılabilir.