Uluslararası Gözlemci: ABD'de Silah Kontrolünün Olmaması Katliamların Önlenmesine Engel Oluşturuyor - Haberler

MEKSİKO, 26 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası gözlemci Erick Fernandez Saldana'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Teksas eyaletinin küçük Uvalde kasabasındaki ilkokulda bu hafta meydana gelen katliam Amerika Birleşik Devletleri'nde silah kontrolünün olmadığını ve "ayrım gözetmeksizin" yapılan silah satışının gelecekte meydana gelebilecek silahlı saldırıların önlenmesine engel olduğunu gösteriyor. Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ibero-Amerikan Üniversitesi öğretim görevlilerinden olan Fernandez, her trajedinin ardından halkın feryadına ve daha katı silah yasaları için kaçınılmaz çağrılara rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse her yerinden 18 yaşındaki Amerikalıların bile, askeri sınıf silahları "eyalet veya federal düzeyde büyük kısıtlamalar olmaksızın" satın alabildiğini ifade etti. Bir üniversite bülteninde yazan Fernandez, ABD'de milletvekillerinin seçim kampanyalarına önemli katkılar sağladığı bilinen, silah lobisi olarak anılan gruplara karşı çıkmanın "çok zor" olduğunu kaydetti. Fernandez, "Gerçek şu ki silah satışını sınırlayan ve azaltan çok az yasal düzenleme var" ifadelerini kullandı.

Salı günü, ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette 10 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan bir başka katliamdan sadece birkaç gün sonra meydana gelen saldırıda, 19'u çocuk 2'si öğretmen 21 kişi 18 yaşındaki bir kişi tarafından bir saldırı tüfeğiyle öldürülmüş ve bu son katliam ülkeyi ve dünyayı şok etmişti. Fernandez, "Uvalde'de olan şey bu tür silahlı saldırıların devam ettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en karlı işlerden biri olduğu kuşku götürmeyen silah satışına ve silah alımına ilişkin kısıtlayıcı mekanizmalar olmadığı sürece devam edecektir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve onlardan önceki diğer üst düzey liderlerin daha fazla güvenlik çağrısında bulunduğuna dikkat çeken Fernandez, buna karşılık silah kontrolünün sadece "haftalarca, aylarca ve yıllarca tartışılan bir konu" olarak kalmayı sürdürdüğü belirtti. Fernandez, 2012'de Connecticut eyaletinin Newtown kasabasında meydana gelen ve 20'si çocuk 26 kişinin öldürüldüğü Sandy Hook İlkokulu katliamının ardından geçen 10 yılda "silahların odak noktası olmayı sürdürdüğü bir ülkede hemen hemen hiçbir şeyin değişmediğini" ifade ederek yazısını sonlandırdı.

Xinhua / Güncel