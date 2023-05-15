Uluslararası Göç Örgütünün yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IOM üyesi ülkeler, İsviçre'nin Cenevre kentinden gerçekleştirilen IOM Konseyi'nin 6. Özel Oturumunda Pope'yi bir sonraki Genel Direktör olarak seçti.

IOM'a liderlik edecek ilk kadın olan Pope, 1 Ekim'den itibaren 5 yıllık bir dönem için Genel Direktörlük görevini Antonio Vitorino'dan devralacak.

Eylül 2021'den bu yana IOM'in Yönetim ve Reformdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Pope, ABD tarafından aday gösterildi.

Seçimde, Portekizli Vitorino da aday oldu.

Pope, IOM'ye katılmadan önce 2021'de ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Göç Danışmanı olarak görev yaptı.

Daha önce de ABD'de göç alanında resmi görevlerde bulunan Pope, Beyaz Saray'da göç dalgalarını yönetmek, insan ticaretini ele almak, Zika ve Ebola salgınlarıyla mücadele etmek ve toplulukları iklim krizlerine tepki vermeye hazırlamak için kapsamlı stratejiler geliştirdi ve uyguladı.

Uluslararası Göç Örgütü

1951'de kurulan BM'nin göç örgütü IOM'nin, 150'den fazla ülkede temsilciliği ve 18 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Cenevre merkezli hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, acil durumlarda sığınmacıların yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine yardım, göçmen sağlığı, insani ve düzenli göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

172 üye devlete sahip olan IOM'da 8 ülke gözlemci statüsünde bulunuyor.