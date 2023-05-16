Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e bu yıl 40 bin Afrikalı düzensiz göçmen geldi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023 yılının başından bu yana Yemen'e 40 binden fazla Afrikalı düzensiz göçmenin giriş yaptığını belirterek, temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023 yılının başından bu yana Yemen'e 40 binden fazla Afrikalı düzensiz göçmenin giriş yaptığını belirterek, temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Örgütün açıklamasında, Yemen'in, son zamanlarda rekor bir göçmen akınına tanık olduğu ve 2023'ün ilk dört ayında ülkeye 40 binden fazla Afrikalı düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtildi.

Göçmenlerin karşılaştığı zorlukları aşmak ve onlara temel hizmetleri sağlamak için acil destek çağrısında bulunulan açıklamada, bağışçı desteğinin, finansman açıklarını hafifletmek ve Yemen'deki göçmenlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

Yaklaşık 8 yıldır iç savaş yaşanmasına rağmen Yemen, başta Etiyopya ve Somali'den olmak üzere Afrika Boynuzu coğrafyasından göçmenlerin yöneldiği bir ülke olmayı sürdürüyor. Göçmenlerin özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'a geçmek için Yemen'i güzergah olarak kullandığı belirtiliyor.