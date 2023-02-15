Uluslararası Göç Örgütü'nden Afrika Boynuzu Bölgesindeki Göçmenler İçin Yardım Çağrısı

NAİROBİ, 15 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 47 ortağı, Afrika Boynuzu bölgesindeki 1 milyondan fazla göçmene yardım etmek için 84 milyon ABD doları tutarında fon sağlanması çağrısında bulundu.

NAİROBİ, 15 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve 47 ortağı, Afrika Boynuzu bölgesindeki 1 milyondan fazla göçmene yardım etmek için 84 milyon ABD doları tutarında fon sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere bağlı bir göç örgütü olan IOM, Salı akşamı Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayımladığı bildiride, fonun Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e uzanan Doğu Rotası boyunca çoğu savunmasız ve acil yardıma ihtiyaç duyan göçmenlere ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamak için kullanılacağını ifade etti.

Afrika Boynuzu için Bölgesel Göçmen Müdahale Planı ve Yemen Çerçevesi aracılığıyla yapılan bu çağrı, bölgedeki göçmenlerin karşı karşıya kaldığı ciddi insani ihtiyaçların yanı sıra koruma risklerini ve savunmasızlıkları ele alacak, hayat kurtarma ve direnç artırıcı girişimlerin sunulmasını artıracak. Öte yandan göçmenler ile ev sahibi topluluklar için uzun vadeli sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasını takip edecek.

IOM'dan yapılan açıklamada, "Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e ve Körfez ülkelerine kadar uzanan hareketlilik, sosyoekonomik etmenler ve daha geleneksel mevsimsel faktörlerin yanı sıra sürekli güvensizlik ve çatışma, sert iklim koşulları ve halk sağlığı acil durumları gibi birbiriyle bağlantılı krizler tarafından tetiklenmeye devam ediyor" denildi.

Her yıl binlerce göçmen Afrika Boynuzu'ndaki ülkelerini terk ederek Doğu Rotası üzerinden Körfez ülkelerine doğru ilerliyor. Göç Örgütü, göçmenlerin çoğunun Kızıldeniz'i tehlikeli bir şekilde geçerek Somali'deki Bossaso ve Cibuti'nin sahil kasabası Obock üzerinden Yemen'e, oradan da karayoluyla Körfez ülkelerine gittiğini belirtiyor.

IOM'a göre Doğu Rotası, dünyanın en işlek, en karmaşık ve tehlikeli göç yollarından biri. Genel olarak 2022'de Cibuti'ye giriş yapan göçmen sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı.

Aynı yıl tehlikeli ulaşım, hastalık, zorlu çevre koşulları, denizde boğulma ve şiddet nedeniyle güzergah boyunca 89 göçmenin öldüğü ya da kaybolduğu raporlandı. Öte yandan birçok ölüm ve kayıp ise raporlanamadı.