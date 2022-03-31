İSTANBUL (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) "Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesini hayata geçiriyor. Beykent Üniversitesi'nin İSTKA desteğiyle yürüttüğü proje ile uluslararası girişimcilerin Türkiye'de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorlük hizmetleri sağlanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteklediği "Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesinin çalışmalarına başlandı. Beykent Üniversitesi'nin yürüttüğü proje ile Levent'te Uluslararası İstanbul Girişimcilik Merkezi kurulacak. Girişimciler, ofis tahsisinden yasal adres sağlanmasına; eğitim ve mentorluk hizmetlerinden iş geliştirme, networking vb. faaliyetlerine kadar bütün süreçlerde destek alabilecek.

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, "Girişimcilik yarattığı istihdam, üretkenlik ve büyümeye olan katkısı ile kalkınmanın itici gücü durumunda. İSTKA olarak bu bilinçle İstanbul'da yerli ve yabancı tüm girişimciler için girişimci dostu bir iklim yaratmaya gayret gösteriyoruz. Girişimcilerin iş yapmaları için gerekli imkanları sağlamaya, önlerindeki engelleri kaldırmaya yönelik destek mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de girişimlerin en çok yatırım aldığı yıl oldu. Bu yükseliş bu yıl da artan bir ivmeyle devam ediyor. Global ölçekte başarılı girişimlerin ortaya çıkış hikayelerine baktığımızda şirketlerin artık nerede kurulduklarının bir önemi kalmadığını görüyoruz. Teknolojik dönüşüm ile birlikte girişimciler uluslararası pazarı keşfetti. Hedef pazara artık mobil cihazlar ve internet sayesinde her yerden ulaşılabiliyor. Dolayısıyla küçük girişimler dahi küresel arenayı hayal ederek yola çıkıyor. Teknoloji girişimcilerinin ihtiyacını karşılayacak birçok fırsata ev sahipliği yapan İstanbul, 2021 yılında yatırım adedi olarak Londra, Berlin ve Paris'ten sonra en çok yatırım yapılan Avrupa'daki 4. şehir oldu. İSTKA olarak bu projeyi uluslararası girişimcilerin ve yatırımcıların İstanbul ekosistemine girişlerini kolaylaştırmak ve İstanbul'un uluslararası bir Girişimcilik Merkezi olarak marka değerine katkı sağlamak için desteklemiş bulunuyoruz."