Uluslararası Genç İletişimciler Forumu Antalya'da devam ediyor

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"nun ikinci gün oturumları tamamlandı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde devam eden etkinliklerde, 13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisi yer aldı.

Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörü Halil İbrahim İzgi, "Kitlelerle İletişim: 360 Derece Kampanya Tasarım" konulu sunumunda, kampanyanın seferberlik, mobilizasyon, birlikte hareket etme hali anlamına geldiğini ifade etti.

Günümüz dünyasında iletişim araçlarının, hedef kitlenin son derece çeşitli olduğuna dikkati çeken İzgi, daha iyi, tartılabilen, gözlemlenebilen fikirlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Farklı kampanyalardan ilham almak gerektiğini vurgulayan İzgi, "Kampanyalarda gönüllü hizmeti ön plana çıkardığınızda herkes size emeğini, zamanını, gönlünü veriyor. Başarılı olmak için 'mış' gibi yapmamak samimi davranmak, gerçekten yapabileceğimiz şeylere odaklanmak gerekiyor." dedi.

İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Kriz Birimi Yönetim Koordinatörü Ahmet Ateş de "Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı sunumunda dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

"Bir kare fotoğraf, çoğu zaman sayfalarca yazıdan daha etkili"

Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul da "Fotoğrafçılık Atölyesi" konulu konuşmasında fotoğrafın kültürel ve donanımsal birikimin yansıması olduğunun altını çizdi.

Fotoğrafın teknik, içerik ve estetik olmak üzere üç ana unsurdan oluştuğunu belirten Yurdakul, "Haber fotoğrafçılığında, medyada ve iletişimde en önemli şey içeriktir. Bugün dünya ve Türkiye medyasında AA içerikleri yoğun şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

İnsanların artık duyduklarından, okuduklarından çok gördüklerine inandığını ifade eden Yurdakul, bir kare fotoğrafın çoğu zaman sayfalarca yazıdan daha etkili olduğunu söyledi.

AA Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler de "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Atölyesi" konulu konuşmasında, fotoğraf çekmeye nasıl başladığını anlattı.

Savaş fotoğraflarının ilk örneklerini sunan Sevenler, fotoğraflardaki ülkeler, insanlar değişse de acının aynı olduğunu dile getirdi. Sevenler, "Bazı kareleri görmek istemezsiniz, biz de bazı acı sahnelere uzun süre bakamıyoruz ama bu karelere insanları baktırmak gerekiyor, biz bunun için uğraşıyoruz. İzleyici acı sahnelere uzun süre bakacak ki çatışmalar, savaşlar bir daha tekrarlanmasın, insanlık bir daha bu acıları yaşamasın." ifadelerini kullandı.

"Dijital Medyada İçerik Üretimi" konulu konuşma yapan GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer de 5 yıldır dijital medyada üretim yaptıklarını, içerik üretiminin kolay ancak perde arkasında ciddi emek ve süreklilik istediğini söyledi.

Geleneksel medyanın da artık dijitale dönmeye başladığına dikkati çeken Gezer, "Günümüzün büyük bölümü sektörde kim ne yapmış ne yapabiliriz diye tarayarak geçiyor." dedi.

Video konferansla bağlanarak "Değişim, Dönüşüm ve Gelişim Senaryoları" başlıklı konuşma yapan Not Haber Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk de iletişimde medya araçlarını ve güncel gelişmeleri takip etmenin önemli olduğunu aktardı.

Etkinlik kapsamında Türk ve yabancı öğrenciler AA'nın kurduğu standı ziyaret ederek yayınları inceledi, ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.