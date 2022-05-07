Uluslararası Genç İletişimciler Forumu katılımcıları Antalya'yı gezdi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonundaki Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu kapsamında, Antalya'da kültür gezisi düzenlendi.

Dünya çapında uzmanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getiren "Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nin yan etkinlikleri arasında yer alan ve ilk kez düzenlenen "Uluslararası Genç İletişimciler Forumu", Kundu Turizm Merkezi'ndeki Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nda sürüyor.

13 ülke ve 42 farklı üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisinin katıldığı forum kapsamında, kentte kültür etkinlikleri gerçekleştirildi.

Foruma katılan iletişim öğrencileri, kentte tarihi Kaleiçi, Yivli Minare, Şehzade Korkut Camisi ve Yat Limanı'nı gezdi.

Daha sonra öğrenciler, Yat Limanı'nda teknelerle denize açılarak, kentin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Forum kapsamında bu akşam Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz tarafından "Gelenek ve Modern Karşılaştırılmalı İletişim Felsefesine Giriş" konulu program düzenlenecek.