Uluslararası genç iletişimciler, Antalya'da buluşacak

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6-11 Mayıs'ta Antalya'da Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu'nu düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl aralık ayında dünya çapında uzmanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getiren "Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nin yan etkinlikleri arasında yer alan ve ilk kez düzenlenen "Uluslararası Genç İletişimciler Forumu", iletişimci gençlere kapılarını açacak.

13 ülkeden ve 42 farklı üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisini ağırlayacak forumda, gençlerin iletişim alanının uzman isimleriyle buluşturulması, öğrencilerin mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Forumda, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikaye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve paneller gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 8 Mayıs'taki açılış konuşmasıyla başlayacak forumun ilk oturumunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençlere "Türkiye İletişim Modeli"ni anlatacak.

TRT ve Anadolu Ajansının yanı sıra televizyon ve gazetelerin üst düzey yöneticilerinin çeşitli başlıklarda deneyimlerini aktaracağı forumda, başarılı iletişim stratejileri, kurumsal iletişim, dijital dünya, sosyal medya konuları da alanın uzmanları tarafından ele alınacak.

Program kapsamında düzenlenecek "Devlet-Millet İletişimi" panelinde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı temsilcileri kurumun vizyonunu ve çalışmalarını katılımcı öğrencilerle paylaşacak. Ayrıca dezenformasyonla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

Öğrenciler, program kapsamında Kaleiçi, Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami ve Yat Limanı gibi Antalya'nın tarihi noktalarını ziyaret edip konser, spor ve sinema gibi sosyal ve kültürel aktivitelere katılacak.

Etkinliklerle birlikte 6 gün sürecek program sonunda genç iletişimcilere katılım belgeleri verilecek.