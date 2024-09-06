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Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Beytülmakdis Elçileri Projesi' kapsamında 'Filistin'e Boyanmak' adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı

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Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Beytülmakdis Elçileri Projesi' kapsamında Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde 'Filistin'e Boyanmak' adlı sergi açıldı. Proje kapsamında staj çalışması devam eden gençlerin eserlerine yer verilen sergi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Uluslararası Genç Derneği tarafından gerçekleştirilen "Beytülmakdis Elçileri Projesi" kapsamında " Filistin'e Boyanmak" adlı sergi Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında staj çalışması devam eden gençlerin eserlerine yer verilen sergi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlenen projede, 15-29 yaş arası gençlere yönelik 7 aylık kapsamlı bir eğitim veriliyor.

Dört ayı teorik eğitim, üç ayı staj çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşan proje ile gençlerin Kudüs ve çevresinin tarih, kültür ve sosyo-politik yapısı hakkında derinlemesine bilgi edinmeleri hedefleniyor.

Kazananlara Kudüs ziyareti ödülü verilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, "Filistin'de yaşanan katliam ve mücadele yıllardır tüm sivil toplum kuruluşlarının en öncelikli gündemleri arasında yer alıyor, bazı STK'larımız insani yardım, bazısı öğrenci hareketliliği gibi alanlar da mühim işlere imza atıyor, dernek olarak Kudüs bilinci ve şuurunun sağlıklı bir zemine oturması adına eğitim, staj ve Kudüs seferi için projemizi yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü dönem mezunlarını vermeye hazırlanan Beytülmakdis Elçileri Projesine katılan gençler, staj sürecini tamamladıktan sonra yaptıkları çalışmalar üzerine raporlar düzenleyerek değerlendirme jürisine sunacak.

Değerlendirme jürisinin başarılı bulduğu projelerin sahipleri "Beytülmakdis Elçisi" ünvanının yanı sıra Kudüs ziyareti ödülünü almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Filistin Üsküdar Güncel

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