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Uluslararası Genç Derneği tarafından Filistin yararına 'Gençlik Buluşması' düzenlendi

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Uluslararası Genç Derneği (UGED) tarafından Filistin yararına düzenlenen 'Gençlik Buluşması' etkinliği Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda rap grubu Nefer, sanatçılar Yusuf Goncagül ve Tuğrulhan Şen Filistin'e destek şarkıları söyledi. UGED Başkanı Yahya Uyar, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlik buluşmasının önemine değindi ve Gazze'deki zulmü durduramamanın hüznünü dile getirdi.

Uluslararası Genç Derneği (UGED) tarafından Filistin yararına "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Salih Yüzgenç'in sunuculuğunu yaptığı program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, rap grubu Nefer, sanatçılar Yusuf Goncagül ve Tuğrulhan Şen, Filistin'e destek şarkıları söyledi.

UGED Başkanı Yahya Uyar, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlik buluşmasında bir araya gelmenin önemine değinerek, "Bugün derdimiz de yüreğimizdeki acı da büyük. Bir tarafımızda Gazze'deki zulmü durduramamanın hüznü var. Bir tarafta da herkes gücü yettiğince koşturmanın derdinde. En manidar olan kısmı bu. Ben bu noktada herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Uyar, kendi etki alanlarında Gazze'deki masum insanlar için çabalamanın önemine işaret ederek, zulümlere karşı sessiz kalmamanın insanlık onuru için gerekli olduğunu dile getirdi.

"İnsanlık adına sözün bittiği yerdeyiz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nefer solisti Teber ise şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail'in karşısında sessiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. En azından vicdanı ve insanlığı hala yaşayanlar için. Böyle bir dönemde bu tarz organizasyonları çok kıymetli buluyor ve davet edildiğimizde tereddütsüz katılım göstermeye gayret ediyoruz. Özellikle de ülkemizdeki sanatçıların bu kadar sessiz bir tavır sergilediği zamanda. İnsanlık adına sözün bittiği yerdeyiz ve söyleyeceğimiz son sözün yaşanan acıları anlatmak, bu acıların anlaşılmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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