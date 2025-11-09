Haberler

Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi İstanbul'da Toplanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisi katılacak. Zirve, Gazze'deki insani krize kalıcı çözümler bulmayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi'ne 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisi katılacak.

AA muhabirinin TDV'den aldığı bilgiye göre, Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi, "Gazze'nin Geleceği" temasıyla 11 ve 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Zirveye, ulusal ve uluslararası yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, akademisyenler ve medya temsilcileri katılacak.

Türkiye ve 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılım sağlayacağı zirvede 400'den fazla katılımcı yer alacak.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin, insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alınacak.

İki gün sürecek zirvede düzenlenecek 5 çalıştayla Gazze'de kapsamlı ve sistemli insani yardımla ilgili tüm başlıklar müzakere edilecek.

Zirvenin sonunda sonuç bildirgesi açıklanacak.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.