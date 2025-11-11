Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi" İstanbul'da başladı.

Küçükçekmece'de bir otelde başlayan programın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, Suudi Arabistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un selamını katılımcılara iletti.

Şahin, zirvenin insanlık izzetinin, kardeşlik bilincinin ve İslam ümmetinin ortak vicdanının tezahürü olduğunu kaydetti.

Gazze'nin sadece fiziki değil, insani ve manevi bir direnişin simgesi olduğunu dile getiren Şahin, "Gazze kadim tarihi boyunca zulmün ve kuşatmanın ortasında bile izzetini muhafaza etmiş mübarek bir beldedir. Bugün dünyanın gözleri önünde yaşanan insani trajedi aslında yalnızca Gazze'nin değil, bütün insanlığın sınavıdır. Gazze'de aç ve susuz bırakılan insanların, yetim kalan yavruların, mazlum halkın sessiz feryadı hepimizin yüreğini yakmaktadır." dedi.

Şahin, Gazze halkının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de milyonlarca kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Gazze nüfusunun tamamına yakını sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor, yüz binlerce kadın ve çocuk ciddi psikolojik travmalar yaşıyor. Gazze'de binlerce öğretmen ve öğrenci eğitim faaliyetlerini sürdüremiyor, ağır hasar gören mabetlerin ve su kuyularının onarımına ihtiyaç duyuluyor. Bu zirve, tüm bu acil ihtiyaçların giderilmesi için çok önemlidir. İnanıyoruz ki Gazze'ye en yüksek destek, onun unutulmamasıdır. Unutmak zulmün, hatırlamak ise direnişin ilk adımıdır."

TDV tarafından Gazze'ye son 2 yılda 1100 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığı bilgisini veren Şahin, "Ramazan ve kurban dönemlerinde yapılan desteklerle birlikte bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 9 milyon kişilik insani yardım gerçekleştirildi. Filistinli kardeşlerimizin istifade ettiği yardımların toplam değeri 40 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

Sudan'daki insani krize de dikkat çeken Şahin, "Buradaki çatışmalar binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oluyor. Savaşın getirdiği insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Rabbimiz bizleri zulmün karşısında dimdik duranlardan, mazlumun elinden tutanlardan, adaletin yanında yer alanlardan eylesin. Dualarımız Gazze için, Filistin için, Sudan ve bütün mazlum coğrafyalar içindir." dedi.

Zirvede, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, soru-cevap oturumu düzenledi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yımaz, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve TDV Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.

48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı zirve, 2 gün boyunca devam edecek.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin, insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alınacak.