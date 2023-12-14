Uluslararası Gazeteciler Gazze'ye Giriş Yasağını Aşmaya Çalışıyor

Gazze'ye yönelik saldırıları haberleştirmek isteyen uluslararası gazeteciler, İsrail ve Mısır'ın kendilerine uyguladığı Gazze'ye giriş yasağını aşmanın yollarını arıyor.

Gazze'ye yönelik saldırıları haberleştirmek isteyen uluslararası gazeteciler, İsrail ve Mısır'ın kendilerine uyguladığı Gazze'ye giriş yasağını aşmanın yollarını arıyor.

The Guardian'ın habere göre, İsrail ve Mısır'ın Erez ve Refah sınır kapılarını gazetecilere kapatması nedeniyle uluslararası basın mensupları, sahadaki gelişmeleri kapsamlı aktaramamaktan şikayetçi.

İsrail'de Görev Yapan Yabancı Gazeteciler Derneği (FPA), İsrail hükümeti basın ofisi ve ordusuna, gazetecilerin Gazze'ye girebilmesi için yaptığı ancak göz ardı edilen başvuruların ardından "hukuki yollara" müracaat için adım attı.

FPA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, daha önceki çatışmalar sırasında ve sonrasında Gazze'ye girişlere izin verdiği hatırlatıldı.

2008'de İsrail Yüksek Mahkemesinin gazetecilerin Gazze'ye girişine engel olunmaması gerektiği yönündeki kararının hatırlatıldığı açıklamada, "FPA, İsrail hükümeti ve ordusunun gazetecilere özgürce haber yapmasına izin vermesini beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ordunun sınırlı sayıda tuttuğu "iliştirilmiş gazeteci" kontenjanının arttırılması çağrısında da bulunuldu.

Gazze'ye ilişkin haberlere ülke içinde çeşitli yasaklar getiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana kapalı tuttuğu, ordusunun kontrolündeki Erez Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye geçişlere izin vermiyor.

" Gazze'deki korkunç manzarayı ilk elden belgeleyememek son derece sinir bozucu"

The Guardian'a konuşan, İngiliz Channel 4 News muhabiri Secunder Kermani, " Gazze'deki korkunç manzarayı ilk elden belgeleyememek son derece sinir bozucu." diyerek, çok önemli haberlere imza atan Filistinli gazetecilerin olduğunun da altını çizdi.

Kermani, Gazze'ye bağımsız olarak erişebilmenin, birçok iddia ve karşı iddiayı daha derinlemesine incelenmesine ve Gazze'deki iç dinamiklerin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Kermani, "Bu savaşın sonuçları uzun yıllar boyunca dünyanın birçok yerinde hissedilecek. Uluslararası gazetecilerin bunu inceleyebilmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

The Guardian'ın Uluslararası Haberler sorumlusu Jamie Wilson ise "Bu durum medya kuruluşları için zor bir konu. Sahadan kapsamlı haberler yapmak istiyoruz ama Gazze'deki durum son derece tehlikeli." dedi.

Wilson, İsrail'in uluslararası basın mensuplarının Gazze'ye girişini doğrudan engellemek yerine bölgeye muhabir gönderip göndermeme kararını basın kuruluşlarına bırakması gerektiğinin altını çizdi.

BBC Uluslararası İlişkiler Editörü Jeremy Bowen de "Olay yerinde olmamak haberciliği çok daha zorlaştırıyor. Savaş haberciliğinde hiçbir şey kendi gözlerinizi ve kulaklarınızı kullanmaktan daha iyi olamaz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 89'a yükseldiğini açıklamıştı.