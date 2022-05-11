Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: İsrail'in Aljazeera muhabirini öldürmesi kasıtlı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin bu sabah Batı Şeria'da görevi sırasında İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesinin "kasıtlı" olduğunu belirtti.

Bellanger'in, IFJ'nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında, "Bu korkunç cinayetin tüm detayları ortaya çıkarken, (Akile) öldürüldüğünde yanında bulunan gazetecilerin ifadeleri, bir gazetecinin daha kasıtlı ve sistematik olarak hedeflendiğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Basın yelekleri giyen gazetecilerin İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukraynalı gazetecileri hedef alması için adalet istiyorsak, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasına ve öldürmesine bir son vermesini ve adalet talep etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

IFJ, Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) ve Filistinliler için Uluslararası Adalet Merkezi (ICJP) ile nisanın başında İsrail'in Filistin'de çalışan gazetecileri sistematik olarak hedef alması ve medya çalışanlarının öldürülmesi olaylarını gerektiği gibi araştırmamasına karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) resmi şikayette bulunmuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.