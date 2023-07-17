Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep Temsilciliğine Aslı Emektar Atandı

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti International Journalists Assocıation (UGC) Gaziantep il temsilciliğine Aslı Emektar atandığını bildirdi. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan bilgilendirme metninde cemiyete başvuruda bulunan Gazeteci Aslı Emektar, 16 Temmuz UGC Yönetim Kurulu tarafından Gaziantep UGC temsilciliğine seçildiği beyan edildi. Böylece, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep temsilcisi Aslı Emektar oldu.