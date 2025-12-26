"Uluslararası Gastronomi Film Festivali" sinema ve gastronomiye odaklanacak

Türkiye'nin zengin mirasını uluslararası alana taşıyan "Uluslararası Gastronomi Film Festivali" (UGFF), 2026'da gerçekleştireceği etkinliklerde gastronomi ve sinema temalarına odaklanacak.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, ortak aklın, mirasın ve evrensel bir dilin hikayesinin aktarılacağı festivalde bir tabağın, bir yemeğin ya da tarımın ardındaki hikayeleri sinema aracılığıyla görünür kılınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin kurucu direktörü Gülper Ergün, festivalde yalnızca filmleri göstermekle kalmadıklarını belirterek, "Katılımcılarımızı gıda aracılığıyla küresel bir farkındalık yaratmaya ve dünyamızı ortak bir sofra etrafında buluşturmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hikayenin gücüyle kültürel belleği görünür kılmayı ve bütüncül bir bakış açısıyla gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Bu sene gerçekleştireceğimiz etkinliklerle de sinema ve gastronomiye odaklanacağız. Festivallerimizde film gösterimlerini atölyeler, tadım etkinlikleri ve söyleşilerle bir araya getirerek bilgiyi deneyim yoluyla aktaran bir öğrenme alanı sunacağız. Gastronomiyi kültürel üretimin ve uluslararası paylaşımın merkezine yerleştirirken Açık Perde, SineSınıf, GastroSınıf ve Veri Gurmesi gibi bölümlerle çok katmanlı bir bilgi akışı oluşturmaya devam edeceğiz."

Festival, gıdanın üretim hikayelerini, iklim krizinin etkilerini, yerel gastronomi kültürünü, kırsal dayanışmayı sinema ve gastronominin hikaye anlatıcılığıyla uluslararası arenalara taşımayı ve bu alanda multidisipliner ve öncü bir model oluşturmayı hedefliyor. ??????