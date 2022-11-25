Uluslararası Fotoğraf Festivali Çin'in Xiamen Kentinde Başladı Güncel Haberler XİAMEN, 25 Kasım (Xinhua) -- Sekizinci Jimei x Arles Uluslararası Fotoğraf Festivali Cuma günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin kıyı kenti Xiamen'de başladı. XİAMEN, 25 Kasım (Xinhua) -- Sekizinci Jimei x Arles Uluslararası Fotoğraf Festivali Cuma günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin kıyı kenti Xiamen'de başladı. Bu yılki festivalde Fransa, Tayland, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ülke ve bölgelerden 100'ün üzerinde sanatçının çalışmalarını sunan 30 sergi yer alıyor. Festival sırasında, portföy incelemeleri, panel söyleşileri, rehberli turlar, sanat fuarları, performanslar, gösterimler, atölye çalışmaları ve inceleme gezileri gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. İlk kez 2015 yılında düzenlenen Jimei x Arles Uluslararası Fotoğraf Festivali, son yedi yılda 400.000'den fazla ziyaretçi çekti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

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