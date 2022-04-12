Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak - Haberler

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Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği, Ereğli'de toplanacak

Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği ilkbahar çalışma toplantısını Ereğli'de gerçekleştirecek.

Uluslararası Folklor Festivalleri Derneği ilkbahar çalışma toplantısını Ereğli'de gerçekleştirecek.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 22. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali öncesi ilçede önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 13-15 Mayıs tarihlerinde farklı şehirlerden 60 temsilcinin katılacağı ilkbahar çalışma toplantısında ilçenin kültürel, tarihi ve arkeolojik zenginliklerinin tanıtılacağı kaydedildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

İlkbahar, Ereğli, Güncel, Haberler

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