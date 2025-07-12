Uluslararası Filistin Konferansı 28-30 Temmuz'da New York'ta Düzenlenecek

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Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı konferans, Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleştirilecek. Konferans, yüksek düzey katılımla olacak.

NEW Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"nın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde gerçekleşeceği bildirildi.

Konferansın eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcilikleri, konferansa ilişkin üye ülkelere davetiye mektubu gönderdi.

Mektupta, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün görüşüleceği yüksek düzey katılımlı "Uluslararası Filistin Konferansı"nın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı.

BM Genel Kurul kararıyla düzenlenmesi kararlaştırılan "Uluslararası Filistin Konferansı", 17-20 Haziran tarihlerinde planlanmıştı. Konferans, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmasının ardından ertelenmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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