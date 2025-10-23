Haberler

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde 'Ülke Tanıtım Günleri' Etkinliği

Güncelleme:
Türkiye'nin yanı sıra 63 ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğü Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ülkelerin tanıtıldığı bir 'Ülke Tanıtım Günleri' programı düzenlendi. Etkinlikte uluslararası öğrencilerin kültürel değerleri sergilendi.

Türkiye'nin yanı sıra 63 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Ülke Tanıtım Günleri" yapıldı.

Fatih'teki okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, okulun daha önce Darüşşafaka olarak kullanıldığını, şu an uluslararası imam hatip öğrencileri ve Türk öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Çepni, uluslararası öğrencilerin uyum problemlerini en hızlı şekilde aştığını kaydetti.

Okul Müdürü Kenan Aksoy ise binanın 1873'te Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldığını belirterek, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesinin 2010'da açıldığını ve 2017'de şu anki binada hizmet vermeye başladığını anlattı.

Lisede, 230'u Türk, 185'i uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 415 öğrencinin bulunduğunu dile getiren Aksoy, okula her yıl yaklaşık 60 uluslararası öğrenci kabul edildiğini söyledi.

Okulda, dünyanın 63 ülkesinden öğrenci olduğunu belirten Aksoy, "Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak öğrencilerimiz buraya gelip eğitim görmektedir. Bu okulda gönül coğrafyamızdan gelen yavrularımıza ev sahipliği yapıyoruz. Gelecekte dünyaya söyleyecek sözü olan, insanlığa hizmet edecek neferler yetiştirme fırsatını bulabildiğimiz için Rabbimize hamdediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, uluslararası öğrencilerin ülkelerinin tanıtıldığı video ile sema gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu, yöresel atasözleri ve şiirler okundu, oyunlar sahnelendi.

Okulun bahçesinde kurulan stantlarda ise her ülkenin kendine özgü kültürel, sanatsal ve gastronomik değerleri sergilendi.

Etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
