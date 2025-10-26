Haberler

Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Sona Erdi

Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Sona Erdi

Samsun'da, 'Rehabilitasyonda Aile Gücü' temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi, bilim insanlarının katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Kongrede, lise öğrencileri için Model Kongre oturumu gerçekleştirildi.

Samsun'da, "Rehabilitasyonda Aile Gücü: Birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Kalitesi" temasıyla 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Havza Belediyesi, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde düzenlenen kongre, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilim kurulunda Türkiye başta olmak üzere 8 ülke ve 19 üniversiteden öğretim üyelerinin yer aldığı kongre oturum ve bildirilerin okunması ile tamamlandı.

Kongrenin son gününde, gençlerin akademik eğitime entegrasyonunu sağlamak, lise eğitimi ile yüksek eğitimin etkileşimde bulunması, gençlerin engelli ve yaşlı sağlığı konusuna bakış açılarını öğrenmek amacıyla lise öğrencileri Model Kongre adlı oturum yaptı. Oturum başkanlığını ve konuşmalarını Havza Fen Lisesi öğrencileri gerçekleştirdi.

Öğrencilere katılım belgeleri Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı tarafından verildi.

Kongrenin son gününde ayrıca "Fizik Tedavi ve Sağlık Turizmi" konusunda farklı üniversitelerden öğretim üyeleri sunum yaptı.

Kongre Başkanı İlhanlı, kapanış konuşmasında, kongrenin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "Model kongreyle buraya dahil ettiğimiz lise öğrencilerimizin başarısı bizleri son derecede mutlu etti. Türkiye'de bir ilk olduğuna inandığım bu etkinliğin devamını getireceğiz ve bir sonraki kongremizde gençlerimize daha fazla yer vereceğiz. Daha geniş katılımlı bir kongre için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Bizlere katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.




