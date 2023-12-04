Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Çin Temiz Enerji Alanında Dünya Şampiyonu

Son Güncelleme:
Abone Ol

DUBAİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve enerji bataryaları geliştirmede mükemmel bir ilerleme kaydeden Çin'in temiz enerji alanında dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

DUBAİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve enerji bataryaları geliştirmede mükemmel bir ilerleme kaydeden Çin'in temiz enerji alanında dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam etmekte olan COP28 iklim değişikliği konferansındaki Çin pavyonunda Pazartesi günü düzenlenen bir yan etkinlikte konuşan Birol, Çin'in pek çok başarıya imza attığının fark edilmesi gerektiğini belirtti.

Birol özellikle temiz enerji ekipmanı fiyatlarının düşürülmesinde Çin'in katkısını överken, bunun diğer ülkelere fayda sağladığını vurguladı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından Ekim ayında yayımlanan bir rapora göre, ülkede fosil dışı enerji tüketiminin oranı geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 17,5'e ulaştı.

Rapora göre Çin, 2022 yılında 1.213 gigavata ulaşan toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi ile yeşil ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımında küresel bir lider haline geldi.

Çin, yeni enerjili araçların üretim ve satışında sekiz yıl üst üste dünyada ilk sırada yer aldı. Bu yıl Haziran ayı sonu itibarıyla ülke genelindeki yeni enerjili araçların sayısı 16,2 milyona ulaştı.

COP28 adıyla bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı, 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de düzenleniyor.

Yeşil enerji kaynaklarının kullanımı ise iklim görüşmelerindeki en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Dubai Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Bursa su kesintisi listesi! 4 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title