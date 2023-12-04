Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Çin Temiz Enerji Alanında Dünya Şampiyonu

DUBAİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve enerji bataryaları geliştirmede mükemmel bir ilerleme kaydeden Çin'in temiz enerji alanında dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

DUBAİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve enerji bataryaları geliştirmede mükemmel bir ilerleme kaydeden Çin'in temiz enerji alanında dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam etmekte olan COP28 iklim değişikliği konferansındaki Çin pavyonunda Pazartesi günü düzenlenen bir yan etkinlikte konuşan Birol, Çin'in pek çok başarıya imza attığının fark edilmesi gerektiğini belirtti.

Birol özellikle temiz enerji ekipmanı fiyatlarının düşürülmesinde Çin'in katkısını överken, bunun diğer ülkelere fayda sağladığını vurguladı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından Ekim ayında yayımlanan bir rapora göre, ülkede fosil dışı enerji tüketiminin oranı geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 17,5'e ulaştı.

Rapora göre Çin, 2022 yılında 1.213 gigavata ulaşan toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi ile yeşil ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımında küresel bir lider haline geldi.

Çin, yeni enerjili araçların üretim ve satışında sekiz yıl üst üste dünyada ilk sırada yer aldı. Bu yıl Haziran ayı sonu itibarıyla ülke genelindeki yeni enerjili araçların sayısı 16,2 milyona ulaştı.

COP28 adıyla bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı, 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de düzenleniyor.

Yeşil enerji kaynaklarının kullanımı ise iklim görüşmelerindeki en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor.