Uluslararası Düzeyde 7 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Uluslararası Düzeyde 7 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5'i uluslararası düzeyde aranan 7 suçlunun bulundukları ülkelerde yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5'i uluslararası düzeyde aranan 7 suçlunun bulundukları ülkelerde yakalanıp, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şüpheliler, bulundukları ülkelerde yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan S.A. Kuzey Makedonya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan G.K. Almanya'da, 'Suç örgütü üyeliği' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. Hollanda'da, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan A.S.A. Fransa'da yakalandı. Ayrıca 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan E.B. Rusya'da, 'Dolandırıcılık', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan M.T. ile 'Kasten öldürme' suçundan aranan K.Ç. Gürcistan'da yakalandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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