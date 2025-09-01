Uluslararası Dernekten İsrail'e Soykırım İddiası

Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği (IAGS), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve insani yardım ablukası uyguladığı Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığını açıkladı.

IAGS'nin yayımladığı 3 sayfalık kararda, " İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar ve eylemleri, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (1948) 2. Maddesi'ndeki yasal soykırım tanımına uymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği üyesi 500 akademisyenin yüzde 86'sı İsrail'in soykırım işlediği yönündeki kararı destekledi.

İsrail, Gazze'de "sistematik soykırım yürüttü"

Gazze'deki sivillere ve hastane, ev, ticari binalar olmak üzere sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen kasıtlı saldırılar dahil olmak üzere İsrail hükümetinin "sistematik ve yaygın biçimde insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım işlediği" belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında Gazze Şeridi'nde BM tahminlerine göre 59 binden fazla sivilin öldüğü, 143 binden fazla kişinin yaralandığı ve sakat kaldığının tahmin edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım teşkil eden eylemleri arasında "işkence, keyfi gözaltı, cinsel ve üreme sağlığına yönelik şiddet, sağlık çalışanlarına, insani yardım çalışanlarına, gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılar" bulunduğu kaydedildi.

Gazze'deki "nüfusun hayatta kalması için gerekli yiyecek, su, ilaç ve elektrik girişine kasıtlı izin verilmediği" vurgulanan kararda, 2,3 milyon Filistinlinin neredeyse tamamının defalarca zorla yerinden edildiği ve bölgedeki konut altyapısının yüzde 90'ından fazlasının İsrail tarafından yıkıldığı" aktarıldı.

İsrail işlediği tüm bu savaş ve insanlığa karşı suçların Gazze'de aileler ve nesillerin yok olmasına yol açtığına dikkat çekildi.

İsrailli liderler, Gazze'yi "yok etme" niyetlerini açıkça dile getirdi

İsrailli ordu ve sivil yönetimdeki üst düzey yetkililerin, Gazze'deki Filistinlileri bir bütün olarak düşman ve "insanımsı hayvan" olarak nitelendirdiği hatırlatılan kararda, İsrailli yetkililerin Gazze'ye "azami ölçüde zarar verme", Gazze'yi "dümdüz etme", Gazze'yi "cehenneme çevirme" ve "yok etme niyetlerini" açıkça dile getirdikleri belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmaksızın Gazze Şeridi'nden zorla sürülmesi planını onayladığı vurgulanan kararda, BM'nin bu eylemi "etnik temizlik" şeklinde nitelediği hatırlatıldı.

IAGS, Tel Aviv yönetimini, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü "soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden tüm eylemlerini derhal durdurmaya" çağırdı.

İsrail'den IAGS'ın soykırım işlendiği yönündeki kararına tepki

İsrail, Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği'nin (IAGS) Gazze'de soykırım yürüttüklerine ilişkin kararının, "Hamas'tan gelen bilgiler ışığında hazırlandığını" ileri sürerek tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, IAGS'nin "Tel Aviv yönetiminin Gazze'de soykırım işlediği kararı" inkar edildi.