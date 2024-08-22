Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali ertelendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bu yıl düzenlenmeyeceği bildirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve festival komitesiyle ayrı ayrı toplantı yaptı.

Demirbaş, hükümetin uyguladığı tasarruf tedbirlerine yerelden güçlü şekilde destek olmak amacıyla festivalin bu yıl yapılmaması yönünde oy birliğiyle karar alındığını söyledi.

Yöresel değerlerin ekonomiye katkısını artırmak ve ilçeye ziyaretçi çekmek amacıyla düzenlenen festivalin geçen yıl yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırladığını aktaran Demirbaş, "Elbette bu kadar ziyaretçinin gelebilmesi için sanatçılardan tutun tanıtım maliyetlerine, ikram giderlerinden lojistik maliyetlerine kadar birçok maliyet oluşmaktadır. Bilindiği üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirleri uygulanmasına başlanıldı. İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve festival komitemizle yaptığımız görüşmeler sonucunda alınan genel ekonomik tedbirlere yerelde de en iyi şekilde destek olmak amacıyla bu yıl festivalimizi erteleme kararı verdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da çıtayı artırarak en iyi şekilde festivalimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Halkımızın bizlere emanet ettiği yetkiyi en iyi şekilde ve yerinde kullanmak adına alınan bu kararı hemşehrilerimizin mazur görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin ürünlerini sattığı pazar yeri talep görüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin satışa sunulduğu pazar yeri, alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki pazar yerinde üreticiler tarafından kurulan tezgahlarda doğal sebze ve meyveler, çevre il ve ilçelerden gelen esnaf ve vatandaşlardan talep görüyor.

Üretici İsa Öztürk, pazarda sebze satarak kazanç sağladığını söyledi.

Yusuf Çamlıbel de ürünlerini 2 yıldır pazarda sattığını dile getirerek, bu imkanı sağlayan belediyeye teşekkür etti.

Yasin Çakıl ise hem ürünlerinin hem de satışlarının iyi olduğunu belirterek, mutlu olduklarını kaydetti.