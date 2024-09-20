Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Afetler Temasıyla Başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-6) eş zamanlı oturumlarla devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan, ana teması "Her Yönüyle Afetler ve Afet Eğitimi" olarak belirlenen kongrede, alanında uzman akademisyenlerce afetler ve afet eğitimi konuları tartışılıyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası bu temada düzenlenen ilk bilimsel organizasyona, ulusal ve uluslararası uzmanların katıldığı atölye çalışmaları da eklendi.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden coğrafya öğretmeni Esra Fatma Soysal, AA muhabirine, kongrenin Kahramanmaraş depremlerinden sonra ulusal ve uluslararası çapta yapılan ilk afet temalı kongre olduğunu belirtti.

Soysal, bunun dünyanın pek çok yerinden akademisyenlerin katıldığını kapsamlı kongre olduğunu dile getirerek, "Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılabilecekler ve bunların derinlemesine tartışılıp konuşulduğu panellerimiz bulunuyor." dedi.

"Bu kongre bizim için çok güzel oldu"

El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nden Bagila Sadykova ise Türk dünyasının birliği ve geleceği için kongreye geldiğini söyledi.

Bu kongrenin Türk dünyası ve ülkeleri için çok önemli olduğunu belirterek, "Türk ve başka profesörlerle birlikte çalışıyoruz. Bu kongre bizim için çok güzel oldu." diye konuştu.

Sadykova, kongrede 4 yıldır üzerinde çalıştığı "Uzaktan Coğrafya Eğitimi" konusunda bildiri sundu.