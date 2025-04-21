Uluslararası Çin Dili Günü İstanbul'da Kutlandı

İSTANBUL, 21 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Çin Dili Günü, İstanbul'da Çin kültürünün küresel önemini ortaya koyan bir etkinlikle kutlandı.

2010 yılından bu yana her yıl 20 Nisan'da kutlanan etkinlik, bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından "Zamanda Yolculuk Eden Çin Hediyesi" temasıyla cuma günü düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu açılış konuşmasında etkinliğin, Türk öğrencilerin Çin kültürüne yönelik anlayışlarını derinleştireceğini ve Çin ile Türkiye arasındaki eğitim ve kültür işbirliğini artıracağını söyledi.

Shanghai Kaligrafi ve Resim Akademisi'nden akademisyen Xu Xufeng de etkinlikte "Şakayıka Övgü" başlıklı bir konuşma yaptı. Şakayık motifinin antik Çin'den İran ve Türkiye'ye Deniz İpek Yolu aracılığıyla yaptığı kültürel yolculuğu anlatan Xu, motifin Osmanlı sanatında ve kültürler arası sanatta oynadığı role değindi.

Etkinlikte kültürel seminerler, performanslar ve resim sergileri de düzenlendi. Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinden üç kukla ustasının sergilediği geleneksel Çin ip kuklası performansı ise büyük ilgi gördü.

Öte yandan Shanghai merkezli sanatçıların, lavi çizimler ve ince fırça işlerinden canlı renkli tablolara uzanan farklı tarzlardaki çağdaş yapıtlarının bulunduğu resim sergisi, ziyaretçilere modern Çin sanatına dair yeni bir bakış açısı sundu.