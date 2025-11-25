Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi Üyesi Guillou'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin 'İsrail aleyhindeki tutumu' nedeniyle yaptırım listesine aldığı UCM üyesi Nicolas Guillou, yaptırımların günlük yaşamına etkilerini anlatarak Avrupa'nın bu konuda koruma mekanizmaları oluşturması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin "İsrail aleyhindeki tutumu" nedeniyle yaptırım listesine aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Nicolas Guillou, Avrupa bünyesinde bu yaptırımların etkisini kısıtlayıcı bir mekanizmanın işletilmesi çağrısında bulundu.

Fransız UCM Üyesi Guillou, Le Monde gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin uyguladığı yaptırımların günlük hayatına etkisini ele aldı.

Guillou, ABD yaptırım mekanizmasının başlangıçta insan hakları ihlallerini ele almak, terörizmle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için oluşturulduğunu hatırlattı.

Halihazırda ABD'nin yaptırım listesinde yaklaşık 15 bin kişinin bulunduğunu kaydeden Guillou, bu listede UCM'nin 9 üyesinin de yer aldığını belirtti.

Kendisinin yaptırım listesinde olmasının günlük hayatının her alanını olumsuz etkilediğini dile getiren Guillou, "(Yaptırımlar) Herhangi bir ABD'li kişi veya kuruluşun, bireyin veya şirketin ve bunların yurt dışındaki iştiraklerinin bana hizmet sağlamasını yasaklıyor." dedi.

Amazon, Airbnb, PayPal gibi şirketlerdeki hesaplarının kapatıldığını ve bankalarda da dolar birimiyle yapılan tüm işlemlerinin kısıtlandığını, American Express, Visa, Mastercard gibi Amerikan ödeme sistemlerinin de iptal edildiğini belirten Guillou, "Bir günde kendinizi banka kartsız buluyorsunuz." diye konuştu.

Guillou, 20 yılı aşkın süredir mesleğini yaptığını ve UCM'nin kurucu anlaşması ile kabul edilen yasaların uygulanması için çalıştığını kaydederek, "Pusulam bu, bir yargıç olarak adaleti sağlamanın her zaman kolay olmadığını bilirsiniz ama bu saldırılar karşısında UCM yargıçları ve savcıları direniyor ve direnişlerini sürdürmeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının etkisinin büyük ölçüde UCM'ye üye devletlerin seferberliğine bağlı olacağına dikkati çeken Guillou, "UCM için bir dönüm noktası, (hukukun) gerçek savunucuları kimler? Barbarlık karşısında insani değerleri savunma cesaretine kim sahip? Tam da bahsettiğimiz şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

Guillou, ABD yaptırımları dahil Avrupalılara üçüncü ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak için Avrupa Birliği'nin (AB) koruma mekanizmalarını işletebileceğini söyledi.

AB'nin özellikle dijital ve bankacılık konularında daha fazla egemenliğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Guillou, bunlar ve askeri gibi bazı alanlarda egemenlik kurmadan "hukukun üstünlüğünün garanti edilemeyeceğini" vurguladı.

ABD yönetimi 20 Ağustos'ta Guillou'nun da aralarında bulunduğu UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. UCM, ABD'nin bu kararını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Artık sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik

Artık sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik
Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo

Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.