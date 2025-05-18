Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han İzne Ayrıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han İzne Ayrıldı
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UCM Savcısı Kerim Han, kendisine yönelik taciz iddiaları nedeniyle Birleşmiş Milletler İç Gözetim Hizmetleri Ofisi tarafından yürütülen soruşturma süreci tamamlanana kadar izne ayrıldığını duyurdu. Savcılığın yönetiminden yardımcı savcılar sorumlu olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı, UCM Savcısı Kerim Han'ın, hakkında Birleşmiş Milletler İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülen soruşturma tamamlanana kadar izne ayrıldığını duyurdu.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamada, UCM Savcısı Han'ın izne ayrıldığına ilişkin 16 Mayıs tarihli kararının not edildiği belirtildi.

Açıklamada, Han'ın, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi tarafından hakkındaki taciz iddialarının incelendiği soruşturma süreci sona erene kadar izne ayrılmaya karar verdiği kaydedildi.

Han'ın yokluğunda Savcılık Ofisinin yönetiminden yardımcı savcıların sorumlu olacağı aktarılan açıklamada, mahkemenin çalışmalarını normal şekilde ve kesintisiz olarak devam ettireceği vurgulandı.

Açıklamada, Savcılık Ofisinin yönetiminden Yardımcı Savcılar Mame Mandiaye Niang ve Nazhat Şamim Han'ın sorumlu olacağı ifade edildi.

Başsavcı Kerim Han hakkındaki taciz iddiaları

UCM çalışanı iki kişi, Mayıs 2024'te mahkemenin bağımsız denetim kuruluna Han'ın kendilerine yönelik davranışları hakkında şikayette bulunmuştu.

Bu olay, Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları iddiasıyla tutuklama emri çıkarması talebinde bulunmasından sadece birkaç gün önce yaşanmıştı.

Savcı hakkındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma, Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Birleşmiş Milletler İç Gözetim Hizmetleri Ofisi tarafından yürütülüyor.

Birleşmiş Milletler İç Gözetim Hizmetleri Ofisi, soruşturması tamamlandığında bulgularını Meclis Başkanı'na rapor edecek.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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