Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Üye Ülkelere Tutuklama Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkelere mahkemenin tutuklama emirlerinin infazına destek olmaları çağrısında bulundu.

Akane, UCM'nin yıllık raporunun tartışıldığı BM Genel Kurulu salonunda üye devletlere hitap etti.

UCM'nin kamuoyuna açıklanan 33 tutuklama emrinin henüz infaz edilmediğini vurgulayan Akane, "Mahkeme, tüm BM üye devletlerini, UCM tarafından tutuklama emri verilen kişilerin tutuklanması ve nakledilmesi konusunda işbirliği yaparak Mahkemeye yardımcı olmaya çağırmaktadır." dedi.

UCM'nin yakından takip ettiği soruşturmalara verdiği örnekler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine de değinen Akane, "Mahkeme, takip yeteneklerini geliştirmek için çabalarını sürdürdü ancak tutuklama emirleri devletlerin işbirliği olmadan uygulanamaz." ifadesini kullandı.

"Mahkeme, taraf devletleri, Roma Statüsü'nü imzalarken verdikleri taahhüt doğrultusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeye şiddetle teşvik ediyor." diye konuşan Akane, siyasi ve operasyonel zorluklara rağmen, UCM'nin hesap verebilirliği ve uluslararası adaleti sağlama misyonunda kararlı olduğunu belirtti.

Akane, "Tüm zorluklara rağmen, UCM, bireysel cezai sorumlulukla başa çıkma konusundaki yargısal görevini tam bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getirmeye devam edecektir. Mahkeme, bunu yaparken uluslararası toplumda hukukun üstünlüğüne katkıda bulunmayı umuyor." dedi.

Zor zamanlarda UCM'ye çeşitli şekillerde destek veren devletlere ve diğer kuruluşlara da teşekkür eden Akane, "Onların desteği olmadan Mahkeme, cezasızlıkla mücadelede hayati önem taşıyan çalışmalarına devam edemez." diye konuştu.

Akane, BM üyesi her ülkenin yalnızca ulusal çıkarlarını temsil etmediğini, aynı zamanda uluslararası düzenin de bir temsilcisi olduğunu vurguladı.

Mahkemenin savaş ve çatışma mağdurlarına bir ses verdiğini, hikayelerini duyurabilecekleri alan sağladığını belirten Akane, hukukun üstünlüğünün küresel istikrara katkıda bulunduğunu ve adaletin tesisinin UCM'nin varoluşunun merkezinde yer aldığını kaydetti.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat'ta, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.