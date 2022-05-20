Uluslararası Ceza Mahkemesi Müfettişleri harabeye dönen Borodyanka kentinde incelemelerde bulundu - Haberler

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Müfettişleri harabeye dönen Borodyanka kentinde incelemelerde bulundu

AA - Güncel
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Uluslararası Ceza Mahkemesi müfettişleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 54 kilometre uzaklıkta bulunan ve savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu enkaza dönüşen Borodyanka'da incelemelerde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi müfettişleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 54 kilometre uzaklıkta bulunan ve savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu enkaza dönüşen Borodyanka'da incelemelerde bulundu.

AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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