Uluslararası Ceza Mahkemesi Müfettişleri harabeye dönen Borodyanka kentinde incelemelerde bulundu - Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi Müfettişleri harabeye dönen Borodyanka kentinde incelemelerde bulundu
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uluslararası Ceza Mahkemesi müfettişleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 54 kilometre uzaklıkta bulunan ve savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu enkaza dönüşen Borodyanka'da incelemelerde bulundu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi müfettişleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 54 kilometre uzaklıkta bulunan ve savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu enkaza dönüşen Borodyanka'da incelemelerde bulundu.
AA / Güncel