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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin,...

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin, başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin, başvuruda bulunduğunu bildirdi

Kaynak: AA / Güncel

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